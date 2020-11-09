Трусова выиграла этап Кубка России в Казани, у Косторной — серебро

Александра Трусова стала победительницей четвёртого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Казани. Для Трусовой это вторая победа на этапах национального Кубка в сезоне-2020/2021.

В произвольной программе Трусова чисто исполнила три четверных прыжка: сальхов, лутц и тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Сольный тулуп Александре не удался, фигуристка упала. За технику Трусова получила от судей 102,89 балла.

Второй стала лидировавшая после короткой программы чемпионка Европы Алёна Косторная, которая чисто откатала произвольную программу, но не стала исполнять коронный тройной аксель. Для Косторной этап Кубка России в Казани стал дебютом на соревнованиях в текущем сезоне и под руководством тренерского штаба Евгения Плющенко.

Третье место заняла Майя Хромых, занимающаяся у Этери Тутберидзе. Для неё это вторая бронза соревнований.



Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань

Женщины



1. Александра Трусова (Москва) – 248,63.

2. Алёна Косторная (Москва) – 226,31.

3. Майя Хромых (Москва) – 212,72.

4. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 197,19.

5. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 190,05.

6. Ксения Цибинова (Москва) – 189,98.