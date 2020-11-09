Косторная: ехала не так, как могу, «померла» где-то в середине произвольной программы

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная оценила первое выступление на соревнованиях в сезоне-2020/2021. На этапе Кубка России в Казани Косторная заняла второе место, уступив 22 балла Александре Трусовой.
«Мы работаем вдолгую, идём к крупным турнирам, хочу до них дойти в хорошей форме. Это чемпионаты мира, Европы, Олимпиада и все крупные турниры. Это очень и очень хороший результат, учитывая, что были грубые ошибки, помарки, ехала не так, как могу, было видно, что я прямо „померла“ где-то в середине произвольной программы. Можно считать, что справилась», — приводит слова Косторной РИА «Новости».
Косторная впервые представила судьям и зрителям произвольную программу. На контрольных прокатах она показывала только короткую. Алёна не исполняла тройной аксель, так как не успела восстановить прыжок после поломки коньков, случившейся 2 недели назад.
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