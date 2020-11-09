Софья Самодурова — о планах: Гран-при и изучение тройного акселя

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова прокомментировала выступление на этапе Кубка России в Казани, где она заняла четвёртое место. В произвольной программе ученица Алексея Мишина выполнила все элементы чисто, кроме тройного флипа, с которого приземлилась на две ноги.
«Мне кажется, Соня Самодурова возвращается в форму. Могла сделать этот флип последний. Видимо, расслабилась, но силы были. Наверное, рано обрадовалась, что сделала аксель — тулуп. Поменяли мы этот каскад, потому что он увереннее, чем аксель — ойлер — сальхов. Считаю, если каскад не получается, значит, надо менять. Как было в прошлом году. В принципе, довольна прокатом.
Ближайшие планы? Гран-при и изучение тройного акселя. Сейчас приеду и будет время чуть-чуть его попрыгать. Потом будем готовиться к этапу Гран-при, чемпионату России, а дальше — поживем-увидим, что будет.
Аксель в стадии изучения. В прошлом году уже прыгала его с недокрутом. Сейчас его вторая стадия — в полный докрут. Потом уже будем работать над полным выездом. Пока не очень получается, потому что готовилась к стартам. Но будем усердно добивать его», — приводит слова Самодуровой Sport24.
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