«В интернете все смелые». Траньков — о конфликте с фанатами Загитовой из-за Медведевой

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о конфликте с поклонниками чемпионки ОИ-2018 Алины Загитовой. Напомним, ранее Траньков сообщил, что на Играх-2018 члены сборной в основном поддерживали не Загитову, а Евгению Медведеву, после чего поклонники Арины стали оскорблять Максима в социальных сетях.

«Я не могу сказать, что мы сильно волновались. Естественно, я никого не боялся. В этот момент проходил турнир в «Мегаспорте» (это было как раз накануне), я комментировал соревнования, поэтому я был на катке круглые сутки, встречался с этими активными — теперь уже можно так называть — фанатами, фанатской группировкой.

И никто ко мне не подошёл, в лицо ничего не сказал. Смотрели косо, но никакой агрессии я не почувствовал. В интернете все смелые», — рассказал Траньков в интервью на YouTube-канале Василия Конова.