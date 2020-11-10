Игорь Москвин скончался в возрасте 91 года

После тяжёлой болезни в возрасте 91 года ушёл из жизни советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Москвин воспитал и подготовил плеяду выдающихся спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Людмила Белоусова – Олег Протопопов, супруга Тамара Москвина (пятикратная чемпионка СССР в одиночном катании, впоследствии выступавшая в парном вместе с Алексеем Мишиным, тренер олимпийских чемпионов), Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и многие другие.
Тренерской работой Москвин занялся сразу после завершения спортивной карьеры, выступал в паре с Майей Беленькой, трижды становился чемпионом СССР в парном катании (1952, 1953 и 1954). Он был первым советским фигуристом, который вместе с другими спортсменами участвовал в чемпионате Европы 1956 года.
- 10 ноября 2020
-
11:55
-
11:26
-
11:25
-
10:32
-
10:00
-
09:49
-
09:29
-
09:12
-
09:04
-
00:53
-
00:26
-
00:16
- 9 ноября 2020
-
23:55
-
23:25
-
23:01
-
22:31
-
22:14
-
21:21
-
21:12
-
20:50
-
20:41
-
20:30
-
20:20
-
20:14
-
19:47
-
18:24
-
18:03
-
17:44
-
17:17
-
16:18
-
13:28
-
12:32
-
12:15
-
12:01
-
11:57