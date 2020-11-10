Игорь Москвин скончался в возрасте 91 года

После тяжёлой болезни в возрасте 91 года ушёл из жизни советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Москвин воспитал и подготовил плеяду выдающихся спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Людмила Белоусова – Олег Протопопов, супруга Тамара Москвина (пятикратная чемпионка СССР в одиночном катании, впоследствии выступавшая в парном вместе с Алексеем Мишиным, тренер олимпийских чемпионов), Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и многие другие.

Тренерской работой Москвин занялся сразу после завершения спортивной карьеры, выступал в паре с Майей Беленькой, трижды становился чемпионом СССР в парном катании (1952, 1953 и 1954). Он был первым советским фигуристом, который вместе с другими спортсменами участвовал в чемпионате Европы 1956 года.