Траньков: могу понять, почему Трусова ушла от Тутберидзе. Почему Косторная — не могу

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о переходах Александры Трусовой и Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсменки сменили тренера в межсезонье-2020.
«Я абсолютно понимаю переход Трусовой. Потому что она всё время была третьей. Их было трио, и она всё время была третья. С амбициями быть первой.
И ты начинаешь уже винить не себя – почему я упала с пяти четверных? То есть она может быть недовольной, я могу её понять. Права она или не права, не знаю, но я могу понять этот переход. Ты была третьей, ты хочешь быть первой – надо что-то поменять. Возможно, такое решение было.
Я не понимаю переход Косторной. Я никогда не пойму, почему Косторная, лидер, ушла. Вот этого я не понимаю», — сказал Траньков в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
- 10 ноября 2020
-
13:13
-
13:02
-
12:56
-
12:50
-
12:43
-
12:37
-
12:33
-
12:30
-
12:16
-
11:55
-
11:26
-
11:25
-
10:32
-
10:00
-
09:49
-
09:29
-
09:12
-
09:04
-
00:53
-
00:26
-
00:16
- 9 ноября 2020
-
23:55
-
23:25
-
23:01
-
22:31
-
22:14
-
21:21
-
21:12
-
20:50
-
20:41
-
20:30
-
20:20
-
20:14
-
19:47
-
18:24