Траньков: могу понять, почему Трусова ушла от Тутберидзе. Почему Косторная — не могу

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о переходах Александры Трусовой и Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсменки сменили тренера в межсезонье-2020.

«Я абсолютно понимаю переход Трусовой. Потому что она всё время была третьей. Их было трио, и она всё время была третья. С амбициями быть первой.

И ты начинаешь уже винить не себя – почему я упала с пяти четверных? То есть она может быть недовольной, я могу её понять. Права она или не права, не знаю, но я могу понять этот переход. Ты была третьей, ты хочешь быть первой – надо что-то поменять. Возможно, такое решение было.

Я не понимаю переход Косторной. Я никогда не пойму, почему Косторная, лидер, ушла. Вот этого я не понимаю», — сказал Траньков в интервью YouTube-каналу Василия Конова.