Синее платье, ожерелье и ободок. Загитова проведёт «Ледниковый период» в новом образе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова продемонстрировала новый образ для съёмок в шоу «Ледниковый период». Его можно оценить на странице в «Инстаграме» олимпийской чемпионки 2006 года в парном катании Татьяны Тотьмяниной.

Зрители популярного шоу смогут увидеть Алину в подчёркивающем фигуру синем платье-футляре с открытыми плечами и рукавами-фонариками. На шее фигуристки красуется двойное ожерелье, а на голове – ободок, по цвету сочетающийся с нарядом.

На фотографии Алина в новом образе стоит в обнимку с дочерью олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Алексея Ягудина – Мишель.

«Чемпионат» проводил опрос на тему «Нравится ли вам Алина Загитова в роли телеведущей?» 63% читателей «Чемпионата» считают, что Загитова прекрасно справляется с ролью ведущей. По мнению 19%, Алина пока набирается опыта, но уже видны огромные перспективы, и лишь 18% считают, что телевидение — это не её и что ей надо искать себя в другой области.