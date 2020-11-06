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«Критика невозможна!» Загитова провела «Ледниковый период» в нежном платье с серебром

«Критика невозможна!» Загитова провела «Ледниковый период» в нежном платье с серебром
Фигурное катание / Прочие турниры 0

На записи очередного, уже восьмого, выпуска телевизионного проекта «Ледниковый период» олимпийская чемпионка Пхёнчхана, победительница чемпионатов мира и Европы Алина Загитова предстала в нежно-розовом полупрозрачном облегающем платье с отделкой серебряной нитью, вышивкой и бахромой.

«Новый съёмочный день проекта «Ледниковый период» на Первом канале. В этот раз критика невозможна! Алина Загитова и Алексей Ягудин просто восхитительны!» — написано на странице магазина «Фигурист» в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице магазина «Фигурист» в «Инстаграме».

Ранее наряды 18-летней девушки подвергались критике болельщиков. По их мнению, стилисты одевали фигуристку, не учитывая её возраст и стройную фигуру.

Главный стилист «Ледникового периода» ответил на критику нарядов Алины Загитовой
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