«Критика невозможна!» Загитова провела «Ледниковый период» в нежном платье с серебром
На записи очередного, уже восьмого, выпуска телевизионного проекта «Ледниковый период» олимпийская чемпионка Пхёнчхана, победительница чемпионатов мира и Европы Алина Загитова предстала в нежно-розовом полупрозрачном облегающем платье с отделкой серебряной нитью, вышивкой и бахромой.
«Новый съёмочный день проекта «Ледниковый период» на Первом канале. В этот раз критика невозможна! Алина Загитова и Алексей Ягудин просто восхитительны!» — написано на странице магазина «Фигурист» в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице магазина «Фигурист» в «Инстаграме».
Ранее наряды 18-летней девушки подвергались критике болельщиков. По их мнению, стилисты одевали фигуристку, не учитывая её возраст и стройную фигуру.
Главный стилист «Ледникового периода» ответил на критику нарядов Алины Загитовой
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