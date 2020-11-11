«Проводить шоу в таких условиях невозможно». Авербух отказался от ледовых шоу в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, продюсер, хореограф и постановщик Илья Авербух сообщил, что в ближайшие месяцы не будет проводить в Москве ледовые шоу. Пойти его на этот шаг заставили новые ограничения, которые были введены в столице с целью сдерживания коронавирусной инфекции.

«Конечно, проводить шоу в таких условиях, на фоне запрета, в Москве невозможно. Продажа билетов не началась, мы были научены горьким опытом. Понимали, что ситуация накаляется, так что билеты даже в продажу не выходили.

Насчёт регионов пока нет никаких решений. Мы планируем гастрольный тур после Нового года. На данный момент новогодних представлений не будет. Возможно, только в Сочи. Там ледовый дворец 12-тысячный, позволяет соблюсти все нормы Роспотребнадзора», — приводит слова Авербуха «РБК».