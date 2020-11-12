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Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла этап Кубка России в Казани в соревнованиях юниорок

Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла этап Кубка России в Казани в соревнованиях юниорок
Фигурное катание / Кубок России 0

Софья Акатьева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, одержала победу на четвёртом этапе Кубка России в Казани в соревнованиях юниорок. Второе место заняла представительница «Ангелов Плющенко» Вероника Жилина. Тройку призёров замкнула Алина Горбачёва из Тверской области.

Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Юниорки. Итоговое положение
1. Софья Акатьева – 231,44.
2. Вероника Жилина – 197,45.
3. Алина Горбачёва – 193,68
4. Елизавета Осокина – 182,28.
5. Наталья Лагутова – 180,50.
6. Дарья Садкова – 173,88.
7. Мария Дмитриева – 170,09.
8. Полина Плахотная – 168,86.
9. Мария Новикова – 167,92.
10. Камилла Нелюбова – 164,20.

Софья Муравьёва, занимавшая третье место после короткой программы, снялась с соревнований.

Ранее Акатьева победила на первом этапе Кубка России, который прошёл в сентябре в Сызрани.

Фигурное катание. Кубок России-2021. Этап 4, Казань
Девушки. Произвольная программа
12 ноября 2020, четверг. 12:00 МСК
Окончено
1
Софья Акатьева
Москва
231.44
2
Вероника Жилина
Москва
197.45
3
Алина Горбачёва
Тверская область
193.68
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Новости. Фигурное катание
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