Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла этап Кубка России в Казани в соревнованиях юниорок

Софья Акатьева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, одержала победу на четвёртом этапе Кубка России в Казани в соревнованиях юниорок. Второе место заняла представительница «Ангелов Плющенко» Вероника Жилина. Тройку призёров замкнула Алина Горбачёва из Тверской области.

Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань

Юниорки. Итоговое положение

1. Софья Акатьева – 231,44.

2. Вероника Жилина – 197,45.

3. Алина Горбачёва – 193,68

4. Елизавета Осокина – 182,28.

5. Наталья Лагутова – 180,50.

6. Дарья Садкова – 173,88.

7. Мария Дмитриева – 170,09.

8. Полина Плахотная – 168,86.

9. Мария Новикова – 167,92.

10. Камилла Нелюбова – 164,20.

Софья Муравьёва, занимавшая третье место после короткой программы, снялась с соревнований.

Ранее Акатьева победила на первом этапе Кубка России, который прошёл в сентябре в Сызрани.