Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева примет участие в фестивале японской культуры J-Fest, информирует официальный сайт фестиваля.
Мероприятие будет проведено в онлайн-формате. В пресс-релизе фестиваля отмечается, что в рамках образовательной программы Медведева расскажет о любви к японской культуре, поделится опытом и самыми яркими впечатлениями из путешествий по Японии. Кроме того, фигуристка ответит на вопросы зрителей J-Fest.
J-Fest стартует 15 ноября с праздничной онлайн-церемонии открытия и завершится 5 декабря. Дата и время проведения онлайн-встречи будут объявлены позже.
20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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