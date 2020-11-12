Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева примет участие в фестивале японской культуры J-Fest, информирует официальный сайт фестиваля.



Мероприятие будет проведено в онлайн-формате. В пресс-релизе фестиваля отмечается, что в рамках образовательной программы Медведева расскажет о любви к японской культуре, поделится опытом и самыми яркими впечатлениями из путешествий по Японии. Кроме того, фигуристка ответит на вопросы зрителей J-Fest.



J-Fest стартует 15 ноября с праздничной онлайн-церемонии открытия и завершится 5 декабря. Дата и время проведения онлайн-встречи будут объявлены позже.



20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.