Пападакис и Сизерон пропустят чемпионат Европы, но выступят на чемпионате мира

Французский дуэт Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона в сезоне-2020/21 планируют выступить лишь на чемпионате мира в Швеции.



«Мы решили, что самое разумное — это подготовиться к чемпионату мира, который является самым важным соревнованием сезона», — приводит слова Габриэллы L'Equipe.

Таким образом, пара пропустит чемпионат Европы-2021, который пройдёт с 25 по 31 января в Загребе (Хорватия)

По словам Сизерона, фигуристы не хотят застрять в Европе из-за возможного закрытия границ.

Чемпионат мира—2021 пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).



Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — четырёхкратные чемпионы мира в танцах на льду. На Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане они стали серебряными призёрами.

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