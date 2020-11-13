Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Пападакис и Сизерон пропустят чемпионат Европы, но выступят на чемпионате мира

Пападакис и Сизерон пропустят чемпионат Европы, но выступят на чемпионате мира
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Французский дуэт Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона в сезоне-2020/21 планируют выступить лишь на чемпионате мира в Швеции.

«Мы решили, что самое разумное — это подготовиться к чемпионату мира, который является самым важным соревнованием сезона», — приводит слова Габриэллы L'Equipe.
Таким образом, пара пропустит чемпионат Европы-2021, который пройдёт с 25 по 31 января в Загребе (Хорватия)
По словам Сизерона, фигуристы не хотят застрять в Европе из-за возможного закрытия границ.
Чемпионат мира—2021 пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — четырёхкратные чемпионы мира в танцах на льду. На Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане они стали серебряными призёрами.

Евгения Медведева примет участие в фестивале японской культуры J-Fest
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020