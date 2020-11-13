Бузова расплакалась из-за оценок, Загитова позировала с судьями. Лучшие фото ледового шоу

В Москве состоялись съёмки седьмого выпуска шоу «Ледниковый период». В шоу приглашённая звезда встаёт в пару с титулованным профессиональным фигуристом. Выступление пар оценивает жюри в составе Татьяны Навки, Максима Транькова, Андрея Соколова, Татьяны Тарасовой и Елены Исинбаевой. Ведущие шоу — Алина Загитова и Алексей Ягудин. Участники, которые набрали меньшее количество баллов, выбывают из соревнований.
В новом выпуске журналистка Первого канала Ольга Паутова явилась в образе роковой красотки, а фигурист Максим Шабалин — похитителя сердец. Пара Марии Луговой и Повиласа Ванагаса выступила с забавным номером, где была использована лестница. Фигурист Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова представили номер из фильма «Экипаж», где Ольга была в форме стюардессы, а Дмитрий — пилота. Во время перерыва члены жюри устроили большую фотосессию для своих инстаграм-блогов. Для пары Вячеслава Чепурченко и Яны Хохловой была выбрана военная тема номера. Влад Топалов вместе с Еленой Ильиных исполнил номер с морской темой, где влюбленные не могли вынести долгого расставания. Певец Влад Соколовский и фигуристка Екатерина Боброва представили воздушный номер о любви.
Лучшие кадры со съёмок шоу «Ледниковый период» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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