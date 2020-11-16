Жулин назвал условие, при котором Медведева вернётся на соревнования

Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал новость о том, что двукратная чемпионка мира, серебряный призёр зимних Олимпийских игр Евгения Медведева не выступит на московском этапе Гран-при.
«Если нам и стоит ждать Женю в этом сезоне, то только на чемпионате России. Думаю, что, если она выздоровеет, её допустят.
Спина — это непростое дело, сначала её нужно залечить, потом войти в форму, а потом уже бороться за места. Женя не хочет возвращаться просто так, чтобы быть на восьмых-девятых местах. Возвращения её не исключаю, но это будет очень тяжело.
Что касается её шансов в следующем сезоне при пропуске этого — шансы есть у всех, даже у меня. Женя как опытная и умная девушка прекрасно понимает, что если и возвращаться, то в суперформе, а не в той, в которой она порой была у Брайана. Думаю, что именно для этого она и вернулась к Этери Георгиевне.
Ответ простой: если она наберёт суперформу, они решат с тренером, вернуться или нет. Если не наберёт — сядут, обсудят и поймут, нужно ли ей это всё», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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