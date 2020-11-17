Боброва — о том, что она или Соловьёв может покинуть «Ледниковый период»: вот так поворот!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала то, что она вместе с партнёром по телешоу «Ледниковый период» Владом Соколовским может покинуть проект. Также проект может покинуть пара Ольга Бузова — Дмитрий Соловьёв.
Напомним, Боброва стала чемпионкой ОИ в паре с Соловьёвым.
«Вот так поворот! Попасть в номинацию с моим партнёром Дмитрием Соловьёвым и самой популярной из звёзд шоу бизнеса Ольгой Бузовой… М-да…
Друзья, вот будет жаришка! В любом случае я всем нам желаю прекрасного, вдохновенного и чистого катания! Соревновательный дух присутствует, но как можно соревноваться против своего партнёра?
Такое будет впервые! Но тем интереснее будет вам, дорогие наши болельщики и телезрители! И, чтобы подлить немного масла в огонь, пишите в комментариях, чего бы вы хотели?
1) оставить нас с Владом;
2) оставить Диму с Олей;
3) оставить обе пары», — написала Боброва в своём «инстаграме».
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