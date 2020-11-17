36-летняя чемпионка ОИ Алёна Савченко намекнула на переход в одиночное катание

Олимпийская чемпионка 2018 года в парном катании, немецкая фигуристка украинского происхождения Алёна Савченко рассказала, что не исключает перехода в одиночное катание.
«Если перейду в одиночное катание, то, конечно, запрыгаю тройной аксель и четверной тулуп. Смотря на женское фигурное катание в Германии, можно и попробовать. Сейчас главное – дождаться окончания карантина, а там посмотрим. Возможно, я ещё всех удивлю.
Я бы не отказалась от второй золотой олимпийской медали. И с удовольствием попробовала бы себя в одиночном катании», — рассказала 36-летняя Савченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.
Савченко — олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира 2018 года в паре с Бруно Массо. С 2004 по 2014 год выступала в парном катании с Робином Шолковы. Они бронзовые призёры Олимпиады-2010 и Олимпиады-2014, пятикратные чемпионы мира (2008—2009, 2011—2012, 2014 года), четырёхкратные чемпионы Европы (2007—2009, 2011 год).
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