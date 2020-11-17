Горшков – о проведении чемпионата Европы–2021: вопрос открыт, нужно ждать развития событий

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что пока нет точных сведений относительно того, состоится ли чемпионат Европы по фигурному катанию в 2021 году.
«Нет окончательной ясности по финалу Гран-при, вопрос остаётся открытым. ISU объявил, что финал перенесён. Что будет с чемпионатом Европы – вопрос открыт. Нужно ждать развития событий, что произойдёт ко второй половине января. Проводить турнир для ограниченного количества стран – странно и неправильно», — цитирует Горшкова «Р-Спорт».
Чемпионат Европы по фигурному катанию–2021 должен пройти в Загребе (Хорватия) с 25 по 31 января.
Напомним, ранее Совет Международного союза конькобежцев (ISU) сообщил об отмене чемпионата четырёх континентов–2021.
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