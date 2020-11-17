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Горшков – о проведении чемпионата Европы–2021: вопрос открыт, нужно ждать развития событий

Горшков – о проведении чемпионата Европы–2021: вопрос открыт, нужно ждать развития событий
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что пока нет точных сведений относительно того, состоится ли чемпионат Европы по фигурному катанию в 2021 году.

«Нет окончательной ясности по финалу Гран-при, вопрос остаётся открытым. ISU объявил, что финал перенесён. Что будет с чемпионатом Европы – вопрос открыт. Нужно ждать развития событий, что произойдёт ко второй половине января. Проводить турнир для ограниченного количества стран – странно и неправильно», — цитирует Горшкова «Р-Спорт».

Чемпионат Европы по фигурному катанию–2021 должен пройти в Загребе (Хорватия) с 25 по 31 января.

Напомним, ранее Совет Международного союза конькобежцев (ISU) сообщил об отмене чемпионата четырёх континентов–2021.

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