Жулин: из-за «любви» к русским чемпионат Европы проще отменить

Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин предположил, что чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен пройти с 25 по 31 января, скорее всего, отменят.
«Думаю, при огромной «любви» к русским им может быть проще отменить, чем наблюдать за Трусовой, Щербаковой, Викой с Никитой и прочими. Пападакис и Сизерон вот уже объявили, что на чемпионат Европы не поедут.
Мне кажется, раз отменили чемпионат четырёх континентов, то процентов на 99 отменят и чемпионат Европы. А вот что касается чемпионата мира, здесь стоит очень серьёзный вопрос в плане потери денег и у ISU, и у телевидения. Я думаю, они будут делать всё возможное и невозможное, чтобы чемпионат мира состоялся. Но вопрос, где он пройдёт и что делать с пересечением границ», — цитирует Жулина «РБК-Спорт».
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