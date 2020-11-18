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«Мамино счастье». Елена Ильиных показала милые фото с 10-месячным сыном

«Мамино счастье». Елена Ильиных показала милые фото с 10-месячным сыном
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» опубликовала милые фотографии с сыном, которого назвали необычным именем Мир. Отец ребёнка — артист балета Сергей Полунин.

«Мамино счастье», — написала фигуристка.

Посмотреть фотографии можно на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. В августе Ильиных приступила к работе в академии «Ангелы Плющенко».

В настоящее время Ильиных вместе с певцом Владом Топаловым принимает участие в шоу «Ледниковый период».

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