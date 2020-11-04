Топалов: Ильиных — красивая, страстная, темпераментная. Но она со мной не церемонится

Российский певец Влад Топалов рассказал об отношении к олимпийской чемпионке по фигурному катанию Елене Ильиных. Топалов и Ильиных вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период».

«Она очень трепетно и ответственно относится к тому, что делает. Мало того, она красивая, страстная, темпераментная. Но она частенько меня бесит (просто пытаюсь разбавить приторные речи): очень щепетильная до деталей, нюансов, не нянчится со мной, не церемонится.

Она для меня в какой-то степени учитель – не в фигурном катании, а по жизни, потому что я, знаете, давно никому не подчинялся, я сам себе хозяин. А тут она как бы главный человек, ещё и женщина, которая может на меня наорать, может послать, и это хороший жизненный урок, напоминающий о смирении, терпении, дисциплине, понимании, добродушии», — цитирует Топалова People Talk.