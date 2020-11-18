Даниил Глейхенгауз: то, что фигуристки ничего не едят – это миф

Тренер и хореограф и группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз развеял существующий миф, что фигуристкам вообще ничего нельзя есть и они голодают.

«Основной миф заключается в том, что они не едят. Они едят и кушают побольше обычных людей. Им никто не запрещает есть, особенно есть мясо, овощи, даже фрукты. Понятное дело, что надо следить за содержанием сахара. Никто даже не запрещает съесть шоколадку.

Всегда всё упирается в то, что когда у них растущий организм и – самое любимое – переходный возраст, то здесь речь не идет о том, что они не едят. Речь идёт о том, что они могут съесть целиковый торт или двести конфет. И вот в этом и есть проблема.

А съесть завтрак, обед и ужин – понятное дело, что желательно до шести это сделать. Желательно, чтобы всё было распределено равномерно, чтобы всё было умеренно. Никто никому не запрещает есть. У всех разные организмы, разное строение, кто-то может себе позволить больше есть, кто-то не может, потому что он расположен к полноте. Но то, что они ничего не едят – это миф», – сказал Глейхенгауз в интервью YouTube-каналу магазина «Фигурист».