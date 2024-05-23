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Стал известен календарь всероссийских соревнований по фигурному катанию на сезон-2024/2025

Стал известен календарь всероссийских соревнований по фигурному катанию на сезон-2024/2025
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Исполком Федерации фигурного катания (ФФККР) утвердил календарный план основных всероссийских соревнований по фигурному катанию в сезоне-2024/2025. Контрольные прокаты сборной команды России состоятся в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

Сезон стартует этапами Гран-при России, которые состоятся в Магнитогорске (23 октября — 27 октября), Казани, Красноярске (6-10 ноября), Москве (13-17 ноября) и Санкт-Петербурге (20-24 ноября). В Казани соревнования пройдут в одиночном и парном катании, в Москве — одиночном катании и танцах на льду.

Основные старты фигуристов в сезоне-2024/2025:

  • этап Гран-при России в Магнитогорске (23-27 октября);
  • этап Гран-при России в Казани (30 октября — 3 ноября);
  • этап Гран-при России в Москве (13-17 ноября);
  • этап Гран-при России в Санкт-Петербурге (20-24 ноября);
  • чемпионат России — 2025 в Омске (18-23 декабря);
  • Кубок Первого канала  в Челябинске (27 февраля — 3 марта);
  • финал Кубка России «Гран-при России» в  Новосибирске (13-16 февраля).
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