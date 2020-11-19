Волосожар — о «Ледниковом периоде»: ни разу не пожалела о том, что пришла в проект!

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала об участии в проекте «Ледниковый период». Партнёром фигуристки является актёр Евгений Пронин.

«Ледниковый период»: ожидание/реальность. Я думала, что это будет гораздо легче, и морально и физически. Наивная. Проект занял намного больше времени в моей жизни, чем я ожидала.

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Но, когда каждую неделю мы придумываем новую идею, новую программу, ищем подходящую музыку — каждый этап требует сильной вовлечённости и, конечно, времени. Это оказалось неизбежно. Ты не можешь отстраниться от какой-то части процесса и прийти уже на «готовенькое» — номер с нуля создаётся всей командой. Ты должен продумать свой образ, вжиться в него, чтобы представить его с лучшей стороны.

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В физическом плане тоже оказалось непросто. Так как весь арсенал элементов из профессионального спорта мы исполнить не можем, по понятным причинам. Приходится выкручиваться, придумывать что-то новое, а это травмоопасно, как минимум, плюс отнимает много сил и эмоций. Потому что сделать верхнюю поддержку с профессиональным фигуристом — это одно. А вот когда человек только учится, а тебе нужно доверить ему своё здоровье и целостность скелета, скажем так — это уже совсем другая история.

Сейчас наши партнёры — новоявленные фигуристы — накатали опыт, многому научились, но и планку достижений подняли высоко, и опускаться ниже уже нельзя. Поэтому с одной стороны становится проще, а с другой — только сложнее, потому что каждый раз нужно удивлять и быть выше, быстрее и сильнее самих себя. Но, однозначно, я ни разу не пожалела о том, что пришла в проект! Это очень крутой опыт!» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».