Бузова удивлялась оценкам чувственного танца, Ильиных целовала Топалова. Фото ледового шоу

На этой неделе в Москве на льду МСА «Лужники» состоялась съёмка очередного выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Премьера эпизода состоится 21 ноября в 17:40 по московскому времени.
Шоу, в котором приглашённая звезда встаёт в пару с титулованным профессиональным фигуристом, впервые появилось на Первом канале в 2007 году. Выступление оценивается жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Пара, которая набирает меньше всего баллов, выбывает из проекта.
В новом эпизоде Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв исполнили чувственный танец, облачившись в минималистичные чёрные костюмы. На контрасте предстала пара Елены Ильиных и Влада Топалова: пара зажгла на льду в страстном номере. Регина Тодоренко выступила в нежном образе в паре с Романом Костомаровым, а Ольга Кузьмина и Александр Энберт с креативом подошли к выбору сюжета.
Лучшие кадры со съёмок восьмого выпуска шоу «Ледниковый период» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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