Команда Тутберидзе в стихах поздравила Евгению Медведеву с днём рождения

На странице команды тренера Этери Тутберидзе в «Инстаграме» появился пост, посвящённый двукратной чемпионке мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой. Сегодня, 19 ноября, Медведевой исполнился 21 год.

«Поздравляем тебя, Евгения!

Желаем огромного везения.

Пожелаем тебе мы все вместе

Никогда не стоять на месте.

Побед новых тебе и приятных,

А успехов — больших, многократных.

Не болеть, не скучать никогда,

Друзей верных найти навсегда!

С днём рождения, Женя!» — гласит поздравление, которое прикрепили к фото Медведевой.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» команды Тутберидзе.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.