Коган ответил на вопрос об участии Медведевой в пятом этапе Кубка России в Москве

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил на вопрос о возможном участии двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в пятом этапе Кубка России в Москве. Состязания пройдут с 5 по 8 декабря.
Напомним, ранее стало известно, что Медведева из-за травмы не выступит на этапе Гран-при в Москве, который пройдёт 20 и 21 ноября.
«Она должна сначала восстановиться. Не восстановится – не будет участвовать, восстановится – будет участвовать», — приводит слова Когана Nevasport.
Ранее у Медведевой возникли проблемы со спиной, из-за чего ей пришлось приостанавливать тренировочный процесс.
20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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