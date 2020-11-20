Елизавета Туктамышева: ошибка на флипе была не совсем предсказуемой

Чемпионка Европы и мира 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление в короткой программе на этапе серии Гран-при в Москве.

Фигуристка блестяще исполнила коронный тройной аксель, но затем допустила помарку при приземлении с тройного флипа и вынуждена была добавить второй прыжок к тройному лутцу, при этом тулуп получился только двойным. Туктамышева занимает второе место перед произвольной программой.

«Ошибка на флипе была не совсем предсказуемой, этот каскад у меня хорошо получался. На разминке что-то пошло не так, начала зря анализировать ситуацию, думать о технике, и это сыграло роль в худшую сторону. Лучше отключать голову и довериться телу. Оно само знает, как действовать.

Довольна короткой программой, если не акцентировать внимание на помарке, вся программа получилась удачной. За этот сезон это одна из лучших моих коротких программ. Более-менее довольна, осталось подкорректировать технические моменты», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата».