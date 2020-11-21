Трусова падала, Плющенко подбадривал, Косторная очаровала идеальным прокатом. Лучшие фото

Вчера, 20 ноября, в Москве на льду арены «Мегаспорт» стартовал Гран-при России по фигурному катанию.

Чемпионка Европы Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы. Косторная показала безошибочный прокат с двойным акселем. На втором месте расположилась Елизавета Туктамышева, которая блестяще исполнила тройной аксель, но допустила незначительные помарки в остальном прыжковом контенте. Тройку лидеров замкнула Александра Трусова, допустившая серьёзные ошибки при попытке исполнения тройного акселя.

Грузинский фигурист Морис Квителашвили одержал победу в короткой программе в соревнованиях одиночников на московском этапе серии Гран-при. За технику он получил 55,91 балла, за компоненты — 43,65 балла. Следом расположились россияне Пётр Гуменник и Михаил Коляда, занявшие второе и третье места соответственно.

В ритм-танце на этапе Гран-при в Москве победу одержали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За технику они получили 51,93 балла, за компоненты — 39,20 балла. Следом расположились пары Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро и Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин. В соревнованиях спортивных пар первыми в короткой программе стали российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место перед произвольной программой занимают чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Лучшие кадры с первого дня Гран-при России по фигурному катанию — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.