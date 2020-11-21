Источник: Евгения Медведева заразилась коронавирусом
Российская фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал Mash.
Предварительно, тесты на COVID-19 показали у Медведевой отрицательный результат. Так как симптомы болезни сохранялись, фигуристка сдала анализы повторно. Они выявили у двукратного призёра Олимпийских игр наличие коронавирусной инфекции. Сейчас 21-летняя фигуристка находится на карантине.
Евгения Медведева дважды становилась чемпионкой мира (2016 и 2017 год). Двукратная победительница чемпионатов Европы, серебряная призёрка ЧЕ 2018 года в Москве. Прошлый сезон российская фигуристка завершила на 13-й строчке в рейтинге Международного союза конькобежцев среди женщин. Медведева — заслуженный мастер спорта России.
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