Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Американский журналист обратится в ISU из-за нарушений мер против COVID на Гран-при России

Американский журналист обратится в ISU из-за нарушений мер против COVID на Гран-при России
Фигурное катание / Гран-при 0

Американский журналист Филипп Херш обратится в ISU с жалобой на организаторов Гран-при России из-за нарушений мер по противодействию COVID-19.

«Россия позволяет себе не учитывать меры безопасности, рекомендованные ISU, а также рекомендации ISU по проведению соревнований по фигурному катанию, позволяя обниматься, целоваться в щёки и без масок спортсменам и тренерам, сидящим в непосредственной близости друг от друга. Конечно, я обращусь по этому поводу в ISU. Однако вовремя получить от них ответ практически нереально», — написал Херш в своём «твиттере».

В правилах проведения соревнований ISU есть рекомендации и для фигуристов, и для тренеров. Они оговаривают, что необходимо пребывать в маске за пределами льда, а также сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра.

Источник: Евгения Медведева заразилась коронавирусом

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Теги
Коронавирус •••
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020