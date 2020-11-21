Американский журналист обратится в ISU из-за нарушений мер против COVID на Гран-при России

Американский журналист Филипп Херш обратится в ISU с жалобой на организаторов Гран-при России из-за нарушений мер по противодействию COVID-19.

«Россия позволяет себе не учитывать меры безопасности, рекомендованные ISU, а также рекомендации ISU по проведению соревнований по фигурному катанию, позволяя обниматься, целоваться в щёки и без масок спортсменам и тренерам, сидящим в непосредственной близости друг от друга. Конечно, я обращусь по этому поводу в ISU. Однако вовремя получить от них ответ практически нереально», — написал Херш в своём «твиттере».

В правилах проведения соревнований ISU есть рекомендации и для фигуристов, и для тренеров. Они оговаривают, что необходимо пребывать в маске за пределами льда, а также сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра.