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Александра Трусова — о провале на Гран-при России: не могу объяснить, что случилось, Rostelecom Cup, фигурное катание

Александра Трусова — о провале на Гран-при России: не могу объяснить, что случилось
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Александра Трусова не сумела объяснить провальное выступление в произвольной программе на Гран-при России в Москве, где заняла четвёртое место. После короткой программы Александра была третьей.

Трусова не сумела исполнить все три сольных четверных прыжка: сальхов, лутц и тулуп. Каскад с четверным тулупом Трусова исполнила, но с ошибкой на приземлении с первого прыжка, за что получила снижение оценки от судей. Ещё раз Александра упала после тройного лутца.

«Пока я не могу объяснить, что случилось. Я должна проанализировать ситуацию с тренерами. Считаю, что мало времени между этапом Кубка России в Казани и Гран-при. Видимо, не успела набрать нужную форму», — приводит слова Трусовой РИА «Новости».

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