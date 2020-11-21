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Фигурное катание, Гран-при 2020/2021: произвольная программа (женщины/мужчины), онлайн-трансляция 21 ноября 2020

Александра Трусова против Алёны Косторной
«Чемпионат»
Этап Гран-при в Москве. Косторная в шаге от громкой победы. А что же Трусова? LIVE
Все подробности решающих сражений на московском этапе Гран-при по фигурному катанию в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Фигурное катание 0

*** Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Расписание соревнований ***

*** Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Таблица общего зачёта ***

В субботу, 21 ноября, в Москве завершится соревновательная часть этапа Гран-при по фигурному катанию. Первый день турнира подарил массу интересных событий и только усилил интригу в борьбе за победу в каждом виде. В мужских соревнованиях лидирует представитель Грузии Морис Квителашвили, в танцах на льду с результатом выше мирового рекорда первыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов совсем немного опережают Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

В женском турнире Алёна Косторная после блестящего проката занимает первое место, однако шансы на победу сохраняют и Елизавета Туктамышева, и Александра Трусова.

Следите за онлайн-трансляцией «Чемпионата», чтобы не упустить ничего важного.

Полное расписание московского этапа Гран-при по фигурному катанию
Live Алексей Адамов

Сегодня определятся все победители московского этапа Гран-при. О том, как развивались события в первый день турнира, в нашем материале.

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08:56 Алексей Адамов

Полное расписание московского этапа Гран-при по фигурному катанию

21 ноября, суббота

13:30. Мужчины. Произвольная программа
15:40. Танцы на льду. Произвольный танец
17:30. Спортивные пары. Произвольная программа
19:10. Женщины. Произвольная программа

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