Все подробности решающих сражений на московском этапе Гран-при по фигурному катанию в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Этап Гран-при в Москве. Косторная в шаге от громкой победы. А что же Трусова? LIVE

*** Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Расписание соревнований ***



*** Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Таблица общего зачёта ***

В субботу, 21 ноября, в Москве завершится соревновательная часть этапа Гран-при по фигурному катанию. Первый день турнира подарил массу интересных событий и только усилил интригу в борьбе за победу в каждом виде. В мужских соревнованиях лидирует представитель Грузии Морис Квителашвили, в танцах на льду с результатом выше мирового рекорда первыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов совсем немного опережают Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

В женском турнире Алёна Косторная после блестящего проката занимает первое место, однако шансы на победу сохраняют и Елизавета Туктамышева, и Александра Трусова.

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