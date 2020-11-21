Елизавета Туктамышева объяснила, что означает иероглиф на её костюме

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что значит для неё победа на Гран-при России.
«Я второй или третий раз выступаю на Гран-при в Москве. Очень тёплые эмоции. Такие эмоции — полный зал собрался. Тепло встречали. Было несколько ошибок, но в целом всем довольна. Сейчас просто хочу отдохнуть.
Я не была уверена в победе, потому что была очень большая конкуренция. Я не видела, как выступила Алёна. Это была хорошая неожиданность. Была очень хорошая атмосфера на льду. И не хотелось снижать планку. У меня нет спокойной части в программе. Я даже подумала: почему у нас такая сложная программа? Но я старалась для публики. Это был настоящий энергообмен.
Программа выглядела вдохновлённой Азией? Я выбрала хореографа Юрия Смекалова. Он предложил эту музыку. И мы даже не углублялись, потому что это была креативная, глубокая музыка, которая поможет показать что-то новое.
Правда ли, что иероглиф на спине означает «любовь»? Да, это действительно так. Выбрала, потому что это самое важное в жизни человека.
Как нахожу мотивацию, когда непонятно, когда будет следующее соревнование? Я могу поаплодировать всем спортсменам, которые продолжают тренироваться в таких условиях, когда непонятно, что будет дальше. Я думаю, что не надо обращать внимание на то, что происходит вокруг. Надо бороться за любую возможность», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата».
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