Алёна Косторная объяснила, как понимает цель соревнований

Чемпионка Европы Алёна Косторная прокомментировала своё выступление на Гран-при России. Косторная лидировала после короткой программы, но в произвольной, несмотря на чистый прокат, уступила Елизавете Туктамышевой, исполнившей два тройных акселя.

«Я видела, что Лиза выступила очень хорошо. У меня, к сожалению, не всё получилось. Буду больше работать.

Я пыталась выполнить в произвольной программе практически всё. Было, кончено, кое-что, что я забыла. Но в этом и есть цель соревнований: нарабатывать, что тебе нужно, и потом это создаст вау-эффект.

Как нахожу мотивацию, когда непонятно, когда будет следующее соревнование? Мне трудно мотивировать себя, когда не понимаю, для чего это. Это, скорее, битва с самой собой. И каждый вечер, когда я перебарываю себя, я думаю: «Я молодец!». И на следующий день я просто хочу испытать то же чувство», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата».