Мишин отреагировал на прокат Туктамышевой на Гран-при России русской пословицей

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал победу своей подопечной на Гран-при России в Москве. Мишин подчеркнул значимость победы Туктамышевой русской пословицей.
«Гречневая каша сама себя хвалит. Так и напишите», — приводит слова Мишина РИА «Новости».
Туктамышева стала единственной участницей соревнований, исполнившей тройной аксель, что помогло ей опередить Алёну Косторную, которая безукоризненно откатала программу без элементов ультра-си.
Говоря о выступлении другого своего подопечного, 17-летнего Евгения Семененко, ставшего шестым, Мишин был более многословен.
«Женя Семененко показал результат, и один штрих его вступления неповторим. Он показал самую большую оценку за технику в первой разминке среди «чайников». Мальчик молодец, и организм судейской коллегии здоровый», — сказал Мишин.
Отметим, что Мишин ошибся. Семененко, ставший третьим в произвольной программе, по оценке за технику опередил не только первую разминку, но и победителя этапа, своего одногруппника Михаила Коляду, и ставшего вторым Андрея Мозалёва.
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