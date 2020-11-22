Камила Валиева вызвала Джинна Квителашвили в гала-шоу Гран-при России. Видео

Грузинский фигурист Морис Квителашвили показал необычный номер в гала-шоу Гран-при России. При объявлении фамилии спортсмена на льду появилась… Камила Валиева, которая стала вызывать джинна из старой лампы. Тем самым Джинном из мультфильма «Аладдин» и стал Квителашвили, верхняя часть тела которого, включая лицо и волосы, оказалась невероятно синей.

Этот номер вызвал восторг не только у болельщиков, но и у других фигуристов. Многие из них, особенно девушки, вышли из подтрибунного помещения, с интересом наблюдали за программой и аплодировали Морису. Среди устроивших овации коллег были замечены Алина Загитова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

В соревнованиях Квителашвили занял второе место.

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