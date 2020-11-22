Камила Валиева вызвала Джинна Квителашвили в гала-шоу Гран-при России. Видео

Грузинский фигурист Морис Квителашвили показал необычный номер в гала-шоу Гран-при России. При объявлении фамилии спортсмена на льду появилась… Камила Валиева, которая стала вызывать джинна из старой лампы. Тем самым Джинном из мультфильма «Аладдин» и стал Квителашвили, верхняя часть тела которого, включая лицо и волосы, оказалась невероятно синей.
Этот номер вызвал восторг не только у болельщиков, но и у других фигуристов. Многие из них, особенно девушки, вышли из подтрибунного помещения, с интересом наблюдали за программой и аплодировали Морису. Среди устроивших овации коллег были замечены Алина Загитова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.
В соревнованиях Квителашвили занял второе место.
Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
- 22 ноября 2020
-
20:25
-
19:47
-
19:39
-
19:31
-
19:14
-
18:57
-
18:42
-
18:19
-
17:59
-
17:34
-
16:28
-
16:12
-
15:40
-
14:19
-
12:41
-
12:24
-
11:47
-
11:08
-
10:48
-
10:27
-
09:31
-
09:30
-
09:15
-
01:01
-
00:41
-
00:20
-
00:01
- 21 ноября 2020
-
23:38
-
23:02
-
22:43
-
22:31
-
22:16
-
22:08
-
21:38
-
21:26