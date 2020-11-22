Максим Траньков: не смогли соблюсти дистанцию с Елизаветой Туктамышевой
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков по окончании показательных выступлений Гран-при России сфотографировался с победительницей соревнований в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.
«На фоне Останкинской башни не смогли соблюсти дистанцию с Елизаветой Туктамышевой. Rostelecom Cup, спасибо, было не скучно!» — написал Траньков на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Максима Транькова в «Инстаграме».
Туктамышева выиграла московский этап Гран-при благодаря исполнению в произвольной программе коронного элемента – тройного акселя. Также заявившая элементы ультра-си Александра Трусова не справилась с прокатом, а Алёна Косторная сосредоточилась на отработке программы.
Другое катание. Почему Загитова должна поблагодарить несравненную Туктамышеву
Потрясающая победа Лизы в Москве может спасти не одну карьеру. Только ради этого стоило терпеть и сражаться!
- 22 ноября 2020
-
23:25
-
23:00
-
22:50
-
22:15
-
22:06
-
21:49
-
21:30
-
21:14
-
20:43
-
20:25
-
19:47
-
19:39
-
19:31
-
19:14
-
18:57
-
18:42
-
18:19
-
17:59
-
17:34
-
16:28
-
16:12
-
15:40
-
14:19
-
12:41
-
12:24
-
11:47
-
11:08
-
10:48
-
10:27
-
09:31
-
09:30
-
09:15
-
01:01
-
00:41
-
00:20
Партнерский контент