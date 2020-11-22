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Максим Траньков: не смогли соблюсти дистанцию с Елизаветой Туктамышевой, фигурное катание, Гран-при России

Максим Траньков: не смогли соблюсти дистанцию с Елизаветой Туктамышевой
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков по окончании показательных выступлений Гран-при России сфотографировался с победительницей соревнований в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.

«На фоне Останкинской башни не смогли соблюсти дистанцию с Елизаветой Туктамышевой. Rostelecom Cup, спасибо, было не скучно!» — написал Траньков на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Максима Транькова в «Инстаграме».

Туктамышева выиграла московский этап Гран-при благодаря исполнению в произвольной программе коронного элемента – тройного акселя. Также заявившая элементы ультра-си Александра Трусова не справилась с прокатом, а Алёна Косторная сосредоточилась на отработке программы.

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