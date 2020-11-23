Жулин предположил, при каких условиях Загитова вернётся к соревнованиям

Призёр Олимпийских игр, ныне известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в гала-шоу Гран-при России.

«Алина это Алина, олимпийская чемпионка. Каждый раз, когда она выходит на лёд, это всегда праздник. Замечательная фигуристка, со сложившимся стилем. Смотреть на неё одно удовольствие. Но соревнования — другая история, к ним надо готовиться по-другому, поэтому их не стоит сравнивать с показательными выступлениями. А то, что она включила в программу тройной лутц, ничего удивительного. Разбуди её ночью, она его прыгнет», — приводит слова Жулина RT.

Жулин предположил, когда Загитова, почти год назад взявшая паузу в карьере, сможет вернуться к соревнованиям.

«Когда увидим, что она начала выполнять тройной аксель и четверные прыжки, тогда можно будет говорить о возвращении. Загитова не та спортсменка, которая будет довольствоваться шестыми местами. Если говорить о спортивной составляющей, то, естественно, ей нужно отказываться от всех «Ледниковых периодов» и начинать пахать. Но мне кажется, что Загитова сейчас себя очень комфортно чувствует. Она стала очень женственной, знает себе цену, стала лучше говорить и двигаться. Думаю, всё правильно делает», — сказал Жулин.