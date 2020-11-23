Как же её не хватало! Неподражаемая Загитова затмила чемпионов Гран-при России

Сумасшедшая развязка женских соревнований на этапе Гран-при в Москве запомнится надолго. Однако для отдельной (и очень внушительной) части болельщиков главное событие турнира произошло уже после розыгрыша медалей. На показательных выступлениях фанаты Алины Загитовой устроили своей любимице роскошный приём с овациями, плакатами и подарками. А олимпийская чемпионка отплатила чувственным и проникновенным катанием.

Как же её не хватает на льду!

Алина снова на льду!

В течение девяти месяцев Алина Загитова не выходила на лёд перед публикой. Поэтому два выступления фигуристки за две недели стали для её поклонников настоящим праздником. В начале ноября Алина прервала затянувшуюся паузу на шоу «Влюблённые в фигурное катание». Ведущий вечера Дмитрий Губерниев не скрывал восхищения Алиной, а болельщики с грустью отмечали, что без Загитовой фигурное катание обеднело.

Тогда ещё было неизвестно, что новая возможность насладиться катанием чемпионки выпадет совсем скоро. Фанаты радовались новости об участии Алины в показательных выступлениях на московском этапе Гран-при не меньше, чем её спортивным победам. Билеты раскупались даже активнее, чем на сами соревнования, и в воскресенье зал «Мегаспорта» пестрил яркими плакатами в поддержку Загитовой и её фотографиями.

Загитова вернулась на московский этап Гран-при спустя два года после великолепной победы. И пусть сейчас она каталась только в показательных, возвращение получилось блестящим.

Неповторимая и божественная. Загитова триумфально вернулась на лёд. Ну наконец-то! Алина выступила впервые за девять месяцев и сразила фанатов. Губерниев не устоял.

Загитова падала, но восхищала

Фигуристка не подвела своих болельщиков и каталась с полной отдачей, наотмашь. Очевидно, Алина всё ещё сохраняет к себе высокие требования. В отличие от чемпионов московского этапа Гран-при, которые показали по одному номеру, Загитова выходила на лёд дважды.

Первое выступление было под композицию М83 — Outro. Трогательный номер посвящён памяти Людмилы Шалашовой – бывшей наставницы Алины и матери хореографа Даниила Глейхенгауза. Загитова каталась нежно и чувственно, вложив в это выступление всю свою печаль, а трогательный финал с распускающимся цветком в руках фигуристки и вовсе довёл зрителей до слёз. Можно только представить, что в этот момент испытывал Глейхенгауз, не отрывавший глаз от Алины.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

В техническом плане Алина, как и на шоу в ЦСКА, была небезупречна, но за удивительную передачу образа и завораживающее катание ей можно простить и неуверенность на первом тройном лутце, и падение со второго. Очевидно, что из-за учёбы и работы в «Ледниковом периоде» Загитова тренируется меньше, чем раньше. Но даже в таких условиях она сохраняет высоту и мощь прыжков. Кажется, стоит ей уделить чуть больше внимания работе над техникой, и ошибки уйдут сами собой.

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Характер при ней

Во втором акте Загитовой досталось почётное место — фигуристка выступала прямо перед чемпионами московского этапа. Алина вновь показала свою роскошную программу под музыку из «Нотр-Дам де Пари», премьера которой состоялась в начале ноября. И на этот раз яркая драматичная постановка удалась ей даже лучше. Казалось, за две недели Загитова ещё глубже вжилась в образ страстной Эсмеральды и смогла с поразительной достоверностью перенести её трагичную историю на лёд.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Помимо проникновенного образа Алина удивляла во втором номере и прыжками. Загитова вновь показала свой чемпионский характер, исправив ошибку, совершённую в первом прокате. Фигуристка исполнила превосходный тройной лутц, а затем прыгнула и тройной флип, но он удался чуть похуже.

По окончании номера зрители мгновенно вскочили со своих мест и долго купали Алину в овациях. Аплодировал своей любимой ученице и Даниил Глейхенгауз, сильно переживавший за каждый её прыжок.

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Загитовой пора возвращаться?

Вот так, вместо ожидаемой феерии Трусовой и Щербаковой, московский этап Гран-при стал бенефисом двух взрослых и опытных фигуристок. Елизавета Туктамышева обрадовала поклонников сенсационной победой, а Алина Загитова была невероятно хороша в показательных выступлениях и затмила всех чемпионов Гран-при России.

Пример Туктамышевой и та форма, которую продемонстрировала сама Алина, намекают, что чемпионка Пхёнчхана всё ещё может быть конкурентоспособной на самых крупных стартах. Вопрос лишь в том, захочет ли Загитова отказаться от всего, что появилось в её жизни в последнее время, и снова практически поселиться на катке. Некоторые фанаты чуть ли умоляют её это сделать, но всё-таки большинство поклонников Алины готовы принять любой выбор своей любимицы. Лишь бы он принёс ей счастье.