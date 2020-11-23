Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова анонсировала выход автобиографии

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова анонсировала выход автобиографии.
«Привет, мои дорогие! Знаю, что вы меня потеряли. Но у меня была очень уважительная причина, я готовила новый проект и в течение последнего месяца сделала невозможное. Может, когда-нибудь поделюсь с вами. Долго к этому шла, честно скажу, через сомнения и осмысление многих моментов в жизни и спортивной карьере. Это была большая, трудная и очень значимая для меня работа. Столько воспоминаний и событий. И вот, наконец, это произошло!
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Сегодня хочу объявить о выходе моей книги. Это и автобиография, и первая книга фигуриста. В ней вы найдёте не только мою историю в спорте, но и советы, рекомендации, которые, надеюсь, помогут вам в начале вашего пути к успеху и пьедесталу.
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С волнением и радостью сообщаю, что предзаказ уже доступен на всех электронных книжных площадках страны. Это может стать отличным подарком к Новому году всем будущим звёздам и просто любителям фигурного катания.
P.S Отдельно хочу выразить благодарность семье, моему директору и каждому, кто был со мной в течение последнего месяца, кто принял всё с пониманием. С вашей помощью справляюсь со всеми трудностями в жизни», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».
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