Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова анонсировала выход автобиографии, фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова анонсировала выход автобиографии
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова анонсировала выход автобиографии.

«Привет, мои дорогие! Знаю, что вы меня потеряли. Но у меня была очень уважительная причина, я готовила новый проект и в течение последнего месяца сделала невозможное. Может, когда-нибудь поделюсь с вами. Долго к этому шла, честно скажу, через сомнения и осмысление многих моментов в жизни и спортивной карьере. Это была большая, трудная и очень значимая для меня работа. Столько воспоминаний и событий. И вот, наконец, это произошло!

Сегодня хочу объявить о выходе моей книги. Это и автобиография, и первая книга фигуриста. В ней вы найдёте не только мою историю в спорте, но и советы, рекомендации, которые, надеюсь, помогут вам в начале вашего пути к успеху и пьедесталу.

С волнением и радостью сообщаю, что предзаказ уже доступен на всех электронных книжных площадках страны. Это может стать отличным подарком к Новому году всем будущим звёздам и просто любителям фигурного катания.

P.S Отдельно хочу выразить благодарность семье, моему директору и каждому, кто был со мной в течение последнего месяца, кто принял всё с пониманием. С вашей помощью справляюсь со всеми трудностями в жизни», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

Ещё одна девочка. Как Сотникова стала заложницей великой победы на Олимпиаде
Федерация лишила Аделину реального шанса на олимпийское золото. Она обиделась и… навсегда вошла в историю.
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020