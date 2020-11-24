Татьяна Мишина — о Михаиле Коляде: мы нацелены на борьбу и с Ченом, и с Ханю

Тренер группы Алексея Мишина, его супруга Татьяна Мишина, заявила, что серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда будет бороться с американцем Нэйтаном Ченом и японцем Юдзуру Ханю.



«У него начался новый виток в карьере, он сам должен был прийти к этому ощущению, что надо что-то менять. Очень хорошо тренируется, слушает, что Алексей Мишин говорит. И для группы много делает, добавляет позитива. Это важно и для Жени Семененко, что такой сильный фигурист рядом в группе. В общем, Миша настроен очень доброжелательно и при этом по-рабочему.

Оценки за компоненты у Коляды в Москве были выше, чем у Чена в Лас-Вегасе? На каждом старте своя судейская бригада. Всё-таки важнее, когда спортсмены соревнуются друг с другом очно. Но он же катается не хуже Чена! Ханю — это уже космос, а с Нэйтаном по уровню скольжения Мишу можно сравнивать, и кто из них будет выше, зависит от судейства на конкретном старте. Не сочтите это за переизбыток эмоций, но мы нацелены на борьбу и с Ченом, и с Ханю. Почему нет? Такой и должен быть настрой!» — приводят слова Мишиной «Известия».