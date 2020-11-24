Елизавета Туктамышева будет готовить четверной тулуп к чемпионату России

Тренер группы Алексея Мишина, его супруга Татьяна Мишина, прокомментировала победу Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России.

«У Лизы в этот раз всё получилось, она чувствовала, что идёт, что есть настроение. Зал не обманешь — реакция была неподдельная, эмоциональная, чувства передались от неё трибунам. Это даже не судьи, тут всё было на виду.

Видела ли Лиза, что произошло с Трусовой? Как правило, такие вещи всё равно проскакивают, фигуристы видят расстановку на табло, слышат реакцию трибун. Но это никак не меняет того, что надо было выйти и сделать два тройных акселя. Падения Трусовой — не повод упрощать программу, она была не единственная соперница. И Лиза справилась.

Лиза действительно была в хорошей форме. А про готовность Трусовой мы не знали. Никто не мог предугадать такое количество срывов у неё. Да, знали про Косторную, что она не восстановила тройной аксель. Но вообще рассчитывать в такой конкуренции надо только на себя.

Четверной тулуп всё равно надо тренировать и вставлять в программу, конечно. Она упорно с ним борется, были удачные попытки, они попадали на видео. Но для исполнения в программе должен быть стабильный прыжок, одно дело — прыгнуть отдельно, другое — соединить этот прыжок со всем остальным. Будем готовить его к чемпионату России», — приводят слова Мишиной «Известия».