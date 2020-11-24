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«Сможет делать четверной тулуп — её и вовсе не обыграть». Тарасова — о Туктамышевой

«Сможет делать четверной тулуп — её и вовсе не обыграть». Тарасова — о Туктамышевой
Фигурное катание / Гран-при 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России.

«Очень рада за Лизу и Алексея Николаевича. У них были годы подъёма и годы забвения. Сейчас они выучили и сделали максимальную программу. Если Лиза ещё и четверной тулуп сможет сделать, так её и вовсе не обыграть. Молодец, девочка, выросла большая спортсменка.

Лиза сделала так, что теперь с ней будут обязательно считаться, она с блеском выиграла этот турнир», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при России, допустив только одну незначительную ошибку — на приземлении с сольного тройного акселя. Коронный прыжок в каскаде Елизавета выполнила безупречно.

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