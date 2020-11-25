Загитова и Медведева выступят в ледовом шоу Тутберидзе
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступят в ледовом шоу тренера Этери Тутберидзе. Мероприятие состоится в Казани 2 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба организаторов.
Помимо Загитовой и Медведевой в шоу примут участие двукратная чемпионка России, серебряный призёр чемпионата Европы, серебряный призёр финала Гран-при Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров, победительница финала Гран-при среди юниоров, победительница первенства России Камила Валиева, серебряный призёр чемпионата мира Элизабет Турсынбаева и бронзовый призёр чемпионата Европы Морис Квителашвили.
Сообщается, что спортсмены представят свои лучшие номера.
Авербух рассказал, почему Медведева отказалась выступать в «Ледниковом периоде».
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