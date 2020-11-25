Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Загитова и Медведева выступят в ледовом шоу Тутберидзе

Загитова и Медведева выступят в ледовом шоу Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступят в ледовом шоу тренера Этери Тутберидзе. Мероприятие состоится в Казани 2 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба организаторов.

Помимо Загитовой и Медведевой в шоу примут участие двукратная чемпионка России, серебряный призёр чемпионата Европы, серебряный призёр финала Гран-при Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров, победительница финала Гран-при среди юниоров, победительница первенства России Камила Валиева, серебряный призёр чемпионата мира Элизабет Турсынбаева и бронзовый призёр чемпионата Европы Морис Квителашвили.

Сообщается, что спортсмены представят свои лучшие номера.

Авербух рассказал, почему Медведева отказалась выступать в «Ледниковом периоде».
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020