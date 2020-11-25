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«Этого я точно не ожидал». Алексей Ягудин удостоился премии Cinema Fashion за вклад в кино

«Этого я точно не ожидал». Алексей Ягудин удостоился премии Cinema Fashion за вклад в кино
Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин стал обладателем награды за вклад в кино в рамках премии Cinema Fashion. Об этом рассказал Алексей, опубликовав фото с наградой на своей странице в «Инстаграме».

«Ух ты, вот этого точно не ожидал. Вот здорово. За вклад в кино… За какой вклад? – подписал фото Ягудин, добавив хештег #сюрприз.

Отметим, Ягудин не раз пробовал себя в качестве актёра театра, а также снимался в телевизионных проектах.

Кроме победы на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити в активе Ягудина четыре золотые медали чемпионатов мира и три награды высшей пробы континентальных первенств. После окончания профессиональной спортивной карьеры Алексей выступает в ледовых шоу и работает на телевидении.

Вместе с фигуристкой Алиной Загитовой Ягудин является ведущим шоу «Ледниковый период».

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