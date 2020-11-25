Татьяна Волосожар рассказала, что побудило её принять участие в шоу «Ледниковый период»

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поделилась мнением об участии в шоу «Ледниковый период» и рассказала, что подтолкнуло её принять участие в телепроекте.



«Для меня это был вызов, желание попробовать себя в новом амплуа. В спорте есть особый ритм: долго ставишь программу и катаешь её весь сезон. На шоу этот темп ускоряется: каждую неделю – новые номер, музыка, костюмы. Тренировок, конечно, больше, но мне помогает азарт. Хочется показать всё, на что способен.



Говорят, проект раскрыл меня с новой стороны? Да, мне очень приятно слышать, когда Татьяна Анатольевна [Тарасова] говорит, что видит меня по-новому. За этим я и шла на проект – попробовать необычные образы, удивить зрителей. Думаю, этот проект раскрыл мои новые грани. Например, мне органично в комедийном образе», — приводит слова Волосожар HELLO! Russia.

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