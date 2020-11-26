Бузова взлетела надо льдом, Топалов признавался в любви Ильиной. Лучшие фото ледового шоу

В Москве на льду МСА «Лужники» состоялись съёмки очередного выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём отечественные звёзды вместе с титулованными профессиональными фигуристами борются за звание лучшей пары проекта. Программа впервые стартовала в 2007 году на Первом канале.

Выступление оценивается жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Пара, которая набирает меньше всего баллов, выбывает из проекта. Ведущие проекта — Алина Загитова и Алексей Ягудин.

В новом эпизоде Ольга Бузова взлетела под самую крышу, Регина Тодоренко и Роман Костомаров исполнили чувственный номер с раздеванием. Влад Топалов и Елена Ильиных также затронули тему чувств, признавшись друг другу в любви во время танца на льду. Вольфганг Черни и Оксана Домнина выступили под зажигательную песню «Лабутены», а Дмитрий Сычёв вернулся к своим истокам и вышел на лёд с мячом.

Премьера эпизода состоится 28 ноября в 17:40 по московскому времени.

Лучшие фото с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.