Бузова взлетела надо льдом, Топалов признавался в любви Ильиной. Лучшие фото ледового шоу

В Москве на льду МСА «Лужники» состоялись съёмки очередного выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём отечественные звёзды вместе с титулованными профессиональными фигуристами борются за звание лучшей пары проекта. Программа впервые стартовала в 2007 году на Первом канале.
Выступление оценивается жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Пара, которая набирает меньше всего баллов, выбывает из проекта. Ведущие проекта — Алина Загитова и Алексей Ягудин.
В новом эпизоде Ольга Бузова взлетела под самую крышу, Регина Тодоренко и Роман Костомаров исполнили чувственный номер с раздеванием. Влад Топалов и Елена Ильиных также затронули тему чувств, признавшись друг другу в любви во время танца на льду. Вольфганг Черни и Оксана Домнина выступили под зажигательную песню «Лабутены», а Дмитрий Сычёв вернулся к своим истокам и вышел на лёд с мячом.
Премьера эпизода состоится 28 ноября в 17:40 по московскому времени.
Лучшие фото с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 26 ноября 2020
-
12:30
-
10:03
-
00:31
- 25 ноября 2020
-
23:53
-
22:53
-
22:32
-
21:45
-
21:31
-
20:28
-
19:43
-
18:43
-
18:16
-
17:53
-
17:21
-
16:43
-
12:58
-
11:18
-
09:16
-
00:24
- 24 ноября 2020
-
23:38
-
23:18
-
21:58
-
19:34
-
18:50
-
17:45
-
16:36
-
16:19
-
16:08
-
15:46
-
14:34
-
13:00
-
12:49
-
12:07
-
11:30
-
11:12