Екатерина Боброва: в такой период жизни я бы ни за что не справилась без этого красавчика

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поблагодарила за поддержку своего мужа Андрея Депутата, также бывшего фигуриста.

«Когда вижу его, не верю своему счастью! Сейчас очень насыщенный период жизни, чему я, конечно, рада! Но без этого красавчика я бы ни за что не справилась! Каждый день благодарю высшие силы за то, что мне так повезло с мужем!

Я сейчас вечно в движении, передо мной открылись новые возможности, и Андрей с абсолютным пониманием относится к этому. С ним я чувствую, что всё могу, он — мой надёжный тыл! Сидит с сыном, пока у него есть такая возможность. Если я прихожу домой поздно, то на столе всегда тёплый ужин. Если у меня прослушивание или важное мероприятие — всегда помогает подготовиться! Я даже не знаю, как его благодарить за всё то, что он делает для нашей семьи!

Да, возможно, всё вышеперечисленное и называется «любовь, семья, забота», и это то, как должен вести себя настоящий мужчина. Но могу с точностью сказать, что не все на такое способны. Хочется искренне верить, что вам, дорогие девушки, так же повезёт. Ну или уже повезло. Ведь когда есть энергообмен, когда оба готовы не только получать, но и отдавать в полной мере своих сил и возможностей, — любое море по колено!» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фото мужа.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.