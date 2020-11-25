«Если так будет продолжаться, надо бить тревогу». Депутат о провале Трусовой на ГП России

Бывший фигурист, а ныне технический специалист Андрей Депутат прокомментировал провальное выступление Александры Трусовой на этапе Гран-при в Москве. Напомним, в произвольной программе 16-летняя Трусова, которая в межсезонье перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, допустила четыре падения, в результате чего не попала в тройку сильнейших, заняв четвёртое место.
«Уже вижу, как многие винят Женю Плющенко, говорят: он всё полностью поменял, перестроил технику, Трусова сразу повалилась. Может, доля правды здесь и есть. Она поменяла наставника, возможно, и структуру тренировок, мышление.
Но я бы не судил по одному, пусть и провальному, старту. И не буду утверждать, что Женя всё делает не так. Если так будет продолжаться из старта в старт, тогда и надо бить тревогу. Ведь Саша всегда была стабильна, чисто катала сложнейшие программы.
Но пока рано требовать возвращать всё обратно, слишком мало данных. Давайте дадим ей и Плющенко ещё шансы, хотя бы до конца текущего сезона. Я считаю, что любым изменениям сопутствуют провалы», — приводит слова Депутата «Команда России».
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