«Новая программа от Авербуха?» Пользователи отреагировали на видео тренировки Загитовой

В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой появилось видео, в котором показан фрагмент тренировки фигуристки. Напомним, в декабре 2019 года спортсменка объявила о приостановке карьеры.

«Будет что-то интересное», — отмечается в подписи к видео. Помимо этого в посте тегнули «инстаграм» известного хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

Вот как отреагировали подписчики на публикацию видео.

«Это новая программа от Авербуха?»

«Ура! Наверное, на финал «Ледникового периода».

«С нетерпением ждем суперсюрприза».

«Видна рука Авербуха. Сбудутся мечты многих поклонников посмотреть Алину в программе другого хореографа».

18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.